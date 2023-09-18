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الرئيس السيسي يتوجه اليوم للإمارات.. ويلتقي الشيخ محمد بن زايد​

01:37 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد? الإمارات

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