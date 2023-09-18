خطط مستقبلية وأحدث المعدات.. تفاصيل تفقد وزير الإنتاج الحربي شركة حلوان للمسبوكات

كتب - محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، شركة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربي)؛ إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الزيارة بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات؛ قام خلاله بالاطلاع على عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة؛ والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، وتم استعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

وقام محمد صلاح بجولة تفقدية بالشركة (مصنع 9 الحربي)؛ بدأت بالمرور على مسابك الشركة كما تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، وصرر العجل، وفرن الشكمان، والمسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، وأغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، وجسم الكباس لمواتير الثلاجات، وقطع غيار شدادات الكهرباء، ولقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، وسن الحفار، وغيرها من المنتجات).

وحرص الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم؛ حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره إمكانات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الابتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن الشركة .

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تسعى إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وبجودة عالية وبأسعار منافسة، وتحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم؛ لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

وأشار بكر إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة؛ على رأسها ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة، بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة، وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، ووجَّه بأهمية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين؛ للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس وائل المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والدكتور مهندس عماد عسكر المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمحاسب سيد عثمان القرطبي رئيس قطاعات التسويق والمبيعات، ومحمد فتحي رئيس قطاع الأمن، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.