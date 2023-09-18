أمطار وشبورة مائية تحجب الرؤية.. ظواهر جوية تسيطر على أجواء الأيام المقبلة

كتب- إسلام لطفي:

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار على المناطق الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، خلال الأيام المقبلة، إلا أنها ستكون خفيفة غير مؤثرة على الأعمال اليومية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية والقناة الأولى، إنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية، والتي ستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكنه سرعان ما تختفي أو تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترة النهار وتحديدًا في الظهيرة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

وتابعت: إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار يكون حارا على المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

واستطردت: من الممكن وجود بعض نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ولكن مع دخول في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة الصغرى في المساء ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، فيما تكون الأجواء خلال فترة الليل على المناطق الشمالية معتدلة تمامًا.

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