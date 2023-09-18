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تسميم الكلاب.. سؤال برلماني للحكومة بشأن واقعة أحد مطاعم حلوان

11:53 ص الإثنين 18 سبتمبر 2023

النائبة فاطمة سليم

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرَي الصحة والزراعة؛ بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب.

وقالت سليم، في بيان لها اليوم الإثنين: شهدت الفترة الماضية تداول وسائل الإعلام واقعة قيام عمال مطعم شهير بمنطقة حلوان، باستخدام السم في التخلص من الكلاب في المنطقة المحيطة بالمطعم؛ حيث كشفت الفيديوهات المتداولة التي رصدت الواقعة عن تعمُّد المطعم تسميم الكلاب.

وأضافت النائبة: يأتي ذلك رغم أن قتل الحيوانات في الشارع يعد أمراً محرمًا دينيًّا، كما أنه عمل غير إنساني بالمرة، بالإضافة إلى أن القتل العشوائي للحيوانات قد يؤدي إلى خلل بيئي، ينتج عنه انقراض أنواع من الحيوانات وزيادة في انتشار عدد آخر منها؛ ما يؤدي إلى خلل في طبيعة البيئة التي خلقها الله عز وجل.

وتابعت سليم: كما أن هناك جهات بالدولة مسؤولة عن التعامل مع تلك الحيوانات والحد من مخاطرها، وليس من حق أي شخص أن يتولى قتل تلك الحيوانات تحت أي مبرر، وهذه الجهة هي هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، والتي من مهامها تنظيم حملات تعقيم وتطعيم الكلاب في الشوارع؛ للحد من تكاثرها وتحصينها من الأمراض وحماية المواطنين من مخاطرها.

سوق مصراوى

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب تسميم الكلاب

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