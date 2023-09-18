حدث ليلا| عدد المصريين المفقودين في ليبيا.. وتعليق الأزهر على منع النقاب بالمدارس
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
رئيس الإنجيلية: ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة
"محدش هيدفع غيره".. مدحت قريطم: المخالفات المرورية زادت على المواطن
عضو مرصد الأزهر: كان يجب دراسة اتخاذ قرار منع النقاب في المدارس قبل تطبيقه
خبير مناخ: "دانيال" عاصفة جامحة وأتوقع حدوث عواصف أخرى الفترة القادمة
وزير التعليم يقرر عدم تشغيل بعض المدارس خلال العام الدراسي المقبل
أستاذ القلب بجامعة الأزهر: متحور كورونا الجديد هو عبارة عن دور برد
سبّ الخطيب وشوبير.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور في 3 قضايا
وزير الصحة الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 3283 قتيلا
المالية: تكافل وكرامة زادت بنسبة 40% من أبريل الماضي إلى الآن
وزيرة الهجرة: تمديد تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج
وزيرة الهجرة: 291 مصريًا مفقودًا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال
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سوق مصراوى
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