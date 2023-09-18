أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس من الإثنين 18 سبتمبر 2023 إلى السبت 23 سبتمبر 2023
الإثنين 18 سبتمبر 2023
- يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، من 4 الى 7 صباحاً تقريبا.
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، من 4 الى 7 صباحاً تقريبا).
- فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
من الخميس 21 سبتمبر إلى السبت 23 سبتمبر 2023
نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
سوق مصراوى
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