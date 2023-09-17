رئيس حزب أبناء مصر يوجه الشكر للرئيس السيسي: قرارته تعزز الحماية الاجتماعية

القاهرة - مصراوي:

وجه المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، الشكر للرئيس السيسي، بمناسبة حزمة القرارات الهامة التي أعلن عنها أمس السبت خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتي من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "بركات" حرص الرئيس على إزالة الأعباء والتخفيف عن المواطنين ووقوفه دائما مع المواطن البسيط، مشيرا إلى أن هذه القرارات التي شملت قطاع كبير من الشعب من شأنها أن تعزز الحماية الاجتماعية ضد غلاء الأسعار وحالة التضخم التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات أبرزها:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام؛ وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق؛ رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وتضمنت قرارات الرئيس السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة؛ ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، و سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

كما وجه الرئيس بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.