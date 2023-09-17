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BBC

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

09:49 م الأحد 17 سبتمبر 2023
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة والمناطق الجنوبية بين 36 درجة و40 درجة.

وأكدت، أنه يوجد شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كما تنشط الرياح المعتدلة على هذه المناطق:

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح

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