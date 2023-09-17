صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

رواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 5993 وظيفة خالية في 17 محافظة

كتب- محمد شاكر

يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية، تستضيف كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى

يتخلل الأمسية فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تأتي الأمسية ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري.

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين إلى جانب استعراض عدد من مؤلفاته الخالدة.