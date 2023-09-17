وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ جنوب سيناء المشروعات المشتركة

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بمحافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى وجود تعاون مثمر سابق بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، لافتا إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سيحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بالمحافظة ولذا فالمحافظة مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "فودة" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه من أبرز موضوعات التعاون السابقة التي يشارك في تنفيذها الجانبان مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى المشاركة بعدد 110 أتوبيسات كهربائية بقمة تغير المناخ “COP27” التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ بنوفمبر الماضي ضمن منظومة النقل الأخضر، إلى جانب تطوير نظام معالجة محطة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفسا حيويا يعكس الوجه الحضاري المستدام لها.

كما تم توريد أشجار متنوعة لمحافظة جنوب سيناء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".