أهلاً مدارس بتخفيضات 30%.. محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح المعرض

كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس)؛ لبيع كل المستلزمات والأدوات المدرسية، وكذلك المواد الغذائية.

ويُقام المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضافت المحافظة، في بيان لها اليوم الأحد، أن اللواء أحمد راشد، تفقد التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض والذي يضم كل المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية، وشنط، والزي المدرسي، لكل المراحل التعليمية، وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام، بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض هو رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار، وارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية لكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% و30% عن المعروض بالسوق، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية، مراعاة للأُسر من محدودي الدخل .

وشدد المحافظ على العارضين ضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد راشد على المتابعة الدورية عقب الافتتاح؛ لانتظام العمل داخل المعرض ووجود السلع بالأسعار المناسبة .