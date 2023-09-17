إطلاق التيار الكهربائي بأراضي الـ1.5 مليون فدان بمنطقة الطور جزئيا قبل نهاية أكتوبر القادم

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن البدء في إطلاق التيار الكهربائي بشكل جزئي بأراضي الريف المصري الجد​يد في منطقة الطور، قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، ليغطي المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور، بأطوال شبكات تصل إلى 65 كم طولي.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حاليا يأتي تمهيدا لبدء تغطية شبكة الكهرباء جميع أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة الطور والواقعة على مساحة تزيد على 24 ألف فدان.

ووجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري الجديد، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضي المنتفعين بالمشروع.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، أن العمل يسير حاليا على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضي المشروع القومي الواقعة في المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسي الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.

وأشار عمرو عبد الوهاب إلى أنه تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة بالموقع، ما من شأنه أن يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.