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BBC

وصول "الميسترال" إلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا

12:54 م الأحد 17 سبتمبر 2023

حاملة المروحيات الميسترال

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كتب- محمد سامي:

وصلت إلى دولة ليبيا حاملة المروحيات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وتواصل القوات المسلحة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم كافة جهود الإنقاذ في دولة ليبيا الشقيقة.

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