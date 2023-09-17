العظمى 39 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات القادمة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرةالكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح يستمر على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس اليوم يكون غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء فيما يكون مشمسا على باقي الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 31 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 37 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

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