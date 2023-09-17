فقدان الفحولة وعرض خطير.. جمال شعبان يحذر من خطورة الكرش في هذا العمر
كتب- مصراوي:
وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تحذيرا صحيا من خطورة ظهور الكرش في فترة منتصف العمل.
وقال "شعبان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الكرش في منتصف العمر مؤشر على فقدان الذاكرة المبكر وفقا لدراسة أمريكية حديثة.
وأضاف عميد معهد القلب السابق: في الحقيقة الكرش مقدمة لفقدان حاجات كتير منها الفحولة وسلامة الشرايين.
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