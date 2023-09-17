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BBC

فقدان الفحولة وعرض خطير.. جمال شعبان يحذر من خطورة الكرش في هذا العمر

12:09 م الأحد 17 سبتمبر 2023

الدكتور جمال شعبان

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كتب- مصراوي:

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تحذيرا صحيا من خطورة ظهور الكرش في فترة منتصف العمل.

وقال "شعبان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الكرش في منتصف العمر مؤشر على فقدان الذاكرة المبكر وفقا لدراسة أمريكية حديثة.

وأضاف عميد معهد القلب السابق: في الحقيقة الكرش مقدمة لفقدان حاجات كتير منها الفحولة وسلامة الشرايين.

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جمال شعبان الكرش فقدان الفحولة

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