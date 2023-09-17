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"ابتعدوا عن المخللات".. نصيحة مهمة من الصحة لهؤلاء المرضى

12:02 م الأحد 17 سبتمبر 2023

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصيحة مهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة الابتعاد عن تناول المخللات.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الأحد: "احمي نفسك من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الخطيرة وابتعد عن تناول المخللات".

ويتزامن اليوم مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، تقديراً للدور الحاسم الذي يؤديه المرضى والأسر ومقدمو الرعاية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.

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وزارة الصحة والسكان مرضى ارتفاع ضغط الدم اليوم العالمي لسلامة المرضى

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