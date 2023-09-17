توجيهات عاجلة للمحافظات بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكل الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسى الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كل الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة.

وفى سياق آخر، وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لهم في احتياجاتهم المعيشية والخدمية في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف على تلك الأسر وتجاوز محنتهم.

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