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BBC

بالصور.. انهيار عقار في العمرانية ونقل مصابة للمستشفى

01:35 ص الأحد 17 سبتمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    انهيار عقار في العمرانية
  • عرض 5 صورة
    انهيار عقار في العمرانية
  • عرض 5 صورة
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  • عرض 5 صورة
    انهيار عقار في العمرانية
  • عرض 5 صورة
    انهيار عقار في العمرانية
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كتب - محمد شعبان:

انهار عقار خال من السكان بمنطقة العمرانية غرب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

تبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٣ طوابق غير مأهول بالسكان بشارع متفرع من خاتم المرسلين ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى آمال خالد ١٨ سنة نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث وسط اعمال رفع الأنقاض تحسبا لوجود ضحايا.

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