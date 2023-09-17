"العمل" تدعو العاملين بالمنشآت التعليمية لندوة توعية بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

كتب- محمد أبو بكر:

دعت وزارة العمل، العاملين بالمنشأت التعليمية، وأولياء الأمور، إلى الدخول على رابط،أو موقع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، لتسجيل المُشاركة في ندوة توعوية، غدا الإثنين من الأسبوع المُقبل، ينظمها"المركز" بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، أنه بصدد تنظيم ندوة للتوعية، مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد.

تتناول الندوة محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز.

وأوضح أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية، أن الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعي الذي يقوم به المركز القومي في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

ويختص "المركز" بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مشيراً إلى انه يمكن للراغبين في المشاركة في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالى: https://forms.office.com/r/rqvM2y1dna، أو من خلال الموقع الرسمي للمركز القومى للسلامة من خلال الرابط public.relation@niosh.gov.eg.