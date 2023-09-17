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الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة إعفاء المتعثرين من غرامات التأخير

03:00 ص الأحد 17 سبتمبر 2023

السيد القصير وزير الزراعة

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كتب-أحمد مسعد:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف "القصير"، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين؛ نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.

وناشد وزير الزراعة، المزارعين، بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.

سوق مصراوى

وزير الزراعة السيد القصير إعفاء المتعثرين غرامات التأخير

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