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برلماني : قرارات السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

10:36 م السبت 16 سبتمبر 2023

المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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