شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غداً الأحد وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يشهد غدا الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد طقس الغد تكون شبورة مائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.