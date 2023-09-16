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"التنسيقية": قرارات الرئيس فيها إنحياز واضح للمواطن

09:56 م السبت 16 سبتمبر 2023

تنسيقية شباب الأحزاب

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كتب- سامح سيد:
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرارات المهمة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة، والقطاع الخاص، وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة فى المعاشات وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

وأكدت التنسيقية في بيانها أن هذه القرارات فيها إنحياز واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

والتنسيقية إذ تثمن هذه القرارات؛ تتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التي تواجهها الدولة.

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