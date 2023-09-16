العمل تواصل إطلاق مراصد لسوق العمل الإقليمية بالصعيد

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة العمل مرصدين جديدين لسوق العمل الإقليمية، في محافظتي سوهاج وأسيوط، في إطار خطتها التي تستهدف تشغيل 8 مراصد سوق عمل إقليمية بالصعيد هي:بني سويف، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم.

وتم الانتهاء حتى الأن من إطلاق مراصد: قنا، والأقصر، وأسيوط،وسوهاج ،وجاري استكمال "خطة الاطلاق"، تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ،بمعرفة إحتياجات القطاع الخاص من فرص العمل ونوعيتها ، وتدريب وتأهيل الشباب عليها، ورصد متطلبات سوق العمل، وربطها بعملية التدريب المهني التي تنفذها "الوزارة" من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ، والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقالت الوزارة، إنه إستكمالاً للتوسع في إنشاء مراصد سوق العمل الإقليمية بمحافظات صعيد مصر، تابعت الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بالتعاون مع برنامج الإغذية العالمى إطلاق المرصدين الإلكترونيين ،بمديريتي سوهاج وأسيوط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، والتأكد من جاهزية الهيكل التنظيمى والأجهزة الإلكترونية للتشغيل من رفع المهارات الكفاءة المؤسسية ودعم البنية التكنولوجية لتنفيذ المرصد الإلكتروني لمراصد سوق العمل الإقليمية لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوى على قواعد تنقية الأخطاء، وإرسال البيانات اللحظية أولاً بأول، لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وإعداد معمل لإستقبال البيانات ومتابعتها،حيث جرى تنظيم لقاء بين أصحاب الأعمال وممثلين من مديرى الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية،للتنسيق والتعاون.

وأوضح البيان، أن الهدف من رصد سوق العمل على المستوى الإقليمي في مصر توفير معلومات لامركزية لسوق العمل بهدف، دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز فرص العمل، وموائمة نظام التعليم والتدريب مع احتياجات القطاع الخاص، وتحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة،خاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص،وجمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوء على المرأة،والأشخاص ذوي الإعاقة،وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية،وإعداد تقارير لإتجاهات سوق العمل،وتحليلها ،والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة،ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف،أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،موضحاً تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر ،و بناء قدرات العاملين بوحدة الرصد الميدانى على أحدث البرامج لجمع وتحليل البيانات، واستيفاء الاستمارة الإلكترونية مع أصحاب الأعمال بالتابلت حيث توفير أجهزة التابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل