رئيس الأغلبية البرلمانية: قرارات السيسي دليل على قوة الدولة وتماسك اقتصادها
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، لحزب مستقبل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن خطاب الرئيس السيسي يتميز دومًا بالدقة والمصداقية والتوقيت المناسب الذي يضفي مزيد من الطمأنة للمصريين.
وأكد "رشاد"، في تصريحات له، أن قرارات الرئيس اليوم الخاصة بزيادة الرواتب وعلاوات غلاء المعيشة بمثابة رسالة طمأنة على قوة الدولة وتماسك اقتصادها، وحرصها على تخفيف حدة المرحلة والظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم كله.
وأشار، إلى أن القرارات تحمل في دلالاتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تؤكد أن مشروعنا الوطني يسير بخطى ثابتة، وأن الدولة تقف بالمرصاد لكل مروجي الشائعات ومثيري الفتن الذي يحاولون إحباط المصريين.
وأوضح، أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي كبير للغاية على جموع المصريين وستدفعهم نحو بذل مزيد من الجهد والعرق لاستكمال بناء وطنهم.
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