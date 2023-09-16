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BBC

لأول مرة بـ"كنيس هليوبوليس".. رئيسة الطائفة اليهودية: نحتفل منذ 70 عاماً بالسنة اليهودية

08:02 م السبت 16 سبتمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بالسنة اليهودية في كنيس هليوبوليس
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بالسنة اليهودية في كنيس هليوبوليس
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بالسنة اليهودية في كنيس هليوبوليس
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بالسنة اليهودية في كنيس هليوبوليس
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بالسنة اليهودية في كنيس هليوبوليس
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كتب- محمد شاكر:

قالت ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية في مصر؛ إن الطائفة تحتفل كل عام بالسنة اليهودية.

وأوضحت "هارون" لمصراوي، أن الطائفة تحتفل كل عام منذ 70 عامًا بالسنة اليهودية الجديدة، ولكن احتفال الأمس هو الأول الذي يقام في كنيس هليوبوليس.

وذكرت الصفحة الرسمية للطائفة على موقع "فيسبوك" أن الطائفة احتفلت بالسنة اليهودية الجديدة، ونشرت بعض صور الاحتفال.

يُذكر أن الحكومة المصرية حرصت منذ سنوات على تطوير وترميم معابد اليهود واعتبارها من المواقع والمزارات التاريخية، وفي بداية الشهر الجاري، افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحضور وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، معبد بن عزرا اليهودي، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

ويُعد المعبد أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث أُنشئ في القرن 12م، ويضم نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مشروع ترميم المعبد تضمن أعمال الترميم المعماري الدقيق، فضلا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل وتنظيف الأحجار ومعالجتها وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر.

كما قال إن المعبد يضم وثائق "الجنيزا" الخاصة باليهود في مصر، وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة بهم، وتمثل أهمية لدى الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

سوق مصراوى

كنيس هليوبوليس ماجدة هارون الطائفة اليهودية السنة اليهودية

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