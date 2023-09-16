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سؤال برلمانى بشأن حرمان شوارع بقرى "حياة كريمة" من الصرف الصحي

07:37 م السبت 16 سبتمبر 2023

النائبة سناء السعيد

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الحكومة ووزير الاسكان ووزير الاتصالات عن حرمان شوارع كثيرة بقري مبادرة حياة كريمة من خدمات الصرف الصحي وخدمات الإنترنت.

وقالت النائبة، أن هناك شوارع بها كتل سكانية عالية ويعاني سكانها من عدم إنتهاء توصيل الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية وذكرت أن سكان قرية بويط وقرية نزلة الملك بمركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط طالبوا المسؤولين بتخفيف المعاناة عنهم لكنهم لم يجدوا أي استجابة من القائمين علي المبادرة.

وأضافت السعيد:انتظر الرد العملي لتحقيق مطلب الاهالي بتوصيل الصرف الصحي لشوارعهم ومنازلهم.. وحتى تتحقق الأهداف المرجوة من مبادرة حياة كريمة وراحة الناس والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لتحقيق اعلى مستويات المعيشة اللائقة بالمواطنين.

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النائبة سناء السعيد مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي وزير الاسكان وزير الاتصالات مبادرة حياة كريمة

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