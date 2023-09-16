نقابة المهن الزراعية تشيد بقرارات الرئيس السيسي وتؤكد دعمها الكامل

(مصراوي):

أعلنت نقابة المهن الزراعية، تأييدها ودعمها للقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضحت النقابة، أنها تابعت القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف حول تحسين أوضاع المصريين مقارنة بما يحدث في دول اخري لم تتمكن من مواكبة مصر وأشاده الرئيس عبدالفتاح السسي بمساندة الشعب المصري له وتأييده معلنا عن شكره.

وأوضحت النقابة، أنها تلقت من كافة الفروع النقابة بالمحافظات 27 نقابة فرعية تأييدها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي معلنا ترحيبها بقرارات الرئيس التالية

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .