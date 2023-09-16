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الوطنية للإعلام تشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

06:27 م السبت 16 سبتمبر 2023

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- إسلام لطفي:
تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والعاملين بها يخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما أعلنه اليوم اليبت، من حزمة إجراءات اجتماعية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتالية.

وأشادت الوطنية للإعلام بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة وحرصه الدائم على تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير في ظل الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارات جديدة تستهدف زيادة العلاوة الاستثنائية للموظفين.

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الوطنية للإعلام حسين زين الرئيس السيسي

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