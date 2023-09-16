الكارنيه بـ7 آلاف جنيه.. سكرتير "الصحفيين": لن نتهاون في محاربة الكيانات الوهمية​

كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردةً لعموم صحفيي مصر، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين أو أي تزوير باسم النقابة.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات أدلى بها إلى محرري نقابة الصحفيين، اليوم السبت: نقابة الصحفيين لن تتهاون في محاربة الكيانات الوهمية التي تسيء إلى مهنة الصحافة.. ولا يمثل الصحفيين سوى نقابة الصحفيين بمقرها ٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة وَفق الدستور.

وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين: كل الكيانات أو النقابات التي تدعي أنها خاصة بالصحفيين، هي كيانات وهمية، مؤكدًا مناشدة النقابة أجهزة الدولة بالتصدي لتلك الكيانات بالتعاون معها.

واستكمل عبد الرحيم: أوجه الشكر إلى وزارة الداخلية على تحركها السريع استجابةً لبلاغ النقابة والقبض على المتهم؛ وهو من أخطر الأشخاص المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة.

وناشد عبدالرحيم أجهزة الدولة بألا تقدم مزايا لتلك الكيانات الوهمية سواء تعامل المحافظين أو الوزراء أو المسؤولين مع الكيانات الوهمية؛ لأنها تسيء إلى مهنة الصحافة.

واستطرد سكرتير عام نقابة الصحفيين: النقابة ليست ضد مَن يعملون في المهنة وهم غير أعضاء نقابة، ولا مَن يعمل في موقع حاصل على ترخيص؛ ولكنها ضد مَن ينصب باسم الصحافة ويستخدمها في عملية نصب.

ولفت عبدالرحيم إلى أن المتهم حصل على 7 آلاف جنيه مقابل كارنيه النقابة المزور الذي كان يصدره.