الأعلى للإعلام: الرئيس السيسي يؤمن بالدور المهم للصحافة

كتب- إسلام لطفي:

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لرفع المعاناة عن المصريين ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأكد المجلس أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخل الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزء من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولى التي يخص فيها رئيسا مصريا جموع الصحفيين بزيادة في البدل مما يؤكد حرص الدولة على انجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأضاف المجلس أن هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دورا مهما في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة.

وأشار إلى أن هذه الثقة تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سدا منيعا أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بمصر ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.