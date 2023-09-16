إيه الحكاية!​.. السيسي: لدينا القدرة على إنتاج كهرباء تزيد عن احتياجات المواطنين

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها القدرة على إنتاج كهرباء تزيد عن احتياجات المواطنين.

وقال الرئيس، خلال كلمته بافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، اليوم السبت: موضوع الكهرباء، هل عندنا محطات تقدر تطلع اللي محتاجينه بزيادة؟، أه وبزيادة أوي كمان.

وأضاف الرئيس: طيب إيه الحكاية!، إحنا عاملين موازنة نقدر من خلالها نوفر البترول والغاز على رقم معين، كانت مثلا على 65 دولار للبرميل طيب لما يبقى 70 أو 80، طيب لو وصل 90 دولارا للبرميل.

وتابع الرئيس السيسي: في الأزمة مش بنقول إنها أزمة وليها تأثير كده وخلاص، دي ليها انعكاس على أسعار حاجات كتير، ومن فضل ربنا إن إحنا بننتج غاز ولو مكانش عندنا إنتاج غاز المشكلة كانت هتبقى كبيرة أوي.