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BBC

السيسي: الحكومة تبذل قصارى جهدها للتوسع​ في الأراضي الزراعية

03:29 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- أحمد مسعد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتوسع في زراعة ما يقرب من 3 لـ4 ملايين فدان خلال السنوات القادمة.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في بني سويف، أن الأراضي الزراعية ستوفر ما يقرب من مليون ونصف المليون فرصة عمل للشباب.

وأشار إلى أن الإنتاجية ستخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث نقوم بشراء المنتجات بالدولار ونقدمها لأهالينا بالجنية المصري، مضيفا: سلاسل الإمداد العالمية تأثرت بشدة عقب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.​

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