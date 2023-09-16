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BBC

بتعيطي ليه؟.. السيسي يُقَبِّل رأس فتاة خلال زيارته بني سويف

02:37 م السبت 16 سبتمبر 2023

السيسي يٌقَبًّل رأس فتاة خلال زيارته إلى بني سويف

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كتب- محمد عبدالناصر:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة طفلة كانت تبكي أثناء تواجدها بين أهالي بني سويف المحتشدين لاستقبال الرئيس السيسي، اليوم.

وقال الرئيس: "أنتٍ بتعيطي ليه.. مطالبا الأهالي بالتصفيق للفتاة وقبل رأسها قبل أن يودعها".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتقاء مع العديد من مواطني محافظة بني سويف المحتشدين للترحيب به.

كما حرص العديد من المواطنين على التقاط الصور والتحدث مع الرئيس السيسي خلال زيارته لقرية "سدس الأمراء".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل في وقت سابق إلى محافظة بني سويف لزيارة قرية "سدس الأمراء"، حيث احتشد الآلاف من المواطنين لاستقباله والترحيب به.​

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