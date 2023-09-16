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السيسي يطالب أهالي بني سويف بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا

02:34 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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بني سويف (أ ش أ)

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من بعض أهالي محافظة بني سويف خلال لقائه معهم، اليوم السبت، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الإعصار الذي ضرب ليبيا منذ أيام.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف وعدة قرى داخلها للاطلاع على الأوضاع هناك وآخر ما وصلت له مشاريع مبادرة" حياة كريمة" وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.

السيسي: لا أحد سيوقفنا عن تغيير حياتنا إلى الأفضل

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لا أحد سيوقفهم عن الطريق الذي نسلكه لتغيير حياة أهالينا إلى الأفضل رغم الظروف الصعبة.

وقال الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال حوار مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف وحياة كريمة، إن كل ما تم إنجازه في إطار مبادرة "حياة كريمة" بفضل المتطوعين من الشباب والشابات، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاز هذه الأعمال.

ووجه الرئيس السيسي تحية خاصة لإحدى الفتيات من المتطوعات من الأطفال، حيث دعاها إلى الوقوف بجانبه وقبّل رأسها؛ لأنها كانت تبكي فرحًا لرؤية الرئيس السيسي.​

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Asha

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