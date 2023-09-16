نقيب المهندسين يُعلن الاستعداد للمشاركة في إزالة آثار إعصار ليبيا

كتب- محمد عبدالناصر:

تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بأحرّ التعازي في ضحايا الإعصار المُدمر الذي اجتاح عدد من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وذلك في خطاب وجهه إلى الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عبد السلام عمار- رئيس النقابة العامة للمهن الهندسية بدولة ليبيا، معربًا خلاله عن تضامن نقابة المهندسين المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

وقال النبراوي: "أؤكد أننا على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية".

وأضاف نقيب المهندسين: "أود التأكيد أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار، ونحن على استعداد لتشكيل لجان فنية من مهندسي مصر ذوي الخبرات؛ لتقديم الدعم الفني والهندسي والتدخل السريع للعمل والزيارة الميدانية للمناطق المتضررة، والوقوف على حالتها، والمساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدن المنكوبة".

واختم نقيب المهندسين خطابه: "نؤكد أننا على يقين أن الشعب الليبي الصلب سيتجاوز هذه المحنة، ونعرب عن تطلعنا للتنسيق والتعاون الفوري لمواجهة هذه الكارثة".​