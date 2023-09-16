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الرئيس السيسي يستجيب لدعوة سيدة من بني سويف ويزورها في مسكنها

02:19 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس يستجيب لدعوة سيدة من بني سويف ويزورها في مس

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بني سويف (أ ش أ)

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة سيدة من قرية "سدس الأمراء" في محافظة بني سويف، بعد أن طلبت منه قبول دعوتها لزيارة منزلها.

وتوجه الرئيس السيسي إلى مسكنها وصافح أبنائها وزوجها وأدار معهم حوارا أبويا أطلع خلاله على أحوالهم المعيشية، وأطّل الرئيس من شرفة منزل السيدة ووجه التحية لسكان العمارات المجاورة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتقاء مع العديد من مواطني محافظة بني سويف المحتشدين للترحيب به.

كما حرص العديد من المواطنين على التقاط الصور والتحدث مع الرئيس السيسي خلال زيارته لقرية "سدس الأمراء".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل في وقت سابق إلى محافظة بني سويف لزيارة قرية "سدس الأمراء"، حيث احتشد الآلاف من المواطنين لاستقباله والترحيب به.​

هذا المحتوى من

Asha

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