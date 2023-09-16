الرئيس السيسي يستجيب لدعوة سيدة من بني سويف ويزورها في مسكنها
بني سويف (أ ش أ)
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة سيدة من قرية "سدس الأمراء" في محافظة بني سويف، بعد أن طلبت منه قبول دعوتها لزيارة منزلها.
وتوجه الرئيس السيسي إلى مسكنها وصافح أبنائها وزوجها وأدار معهم حوارا أبويا أطلع خلاله على أحوالهم المعيشية، وأطّل الرئيس من شرفة منزل السيدة ووجه التحية لسكان العمارات المجاورة.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتقاء مع العديد من مواطني محافظة بني سويف المحتشدين للترحيب به.
كما حرص العديد من المواطنين على التقاط الصور والتحدث مع الرئيس السيسي خلال زيارته لقرية "سدس الأمراء".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل في وقت سابق إلى محافظة بني سويف لزيارة قرية "سدس الأمراء"، حيث احتشد الآلاف من المواطنين لاستقباله والترحيب به.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: