روتين دائم.. "الأعلى للآثار": صيانة دورية للمساجد والآثار الإسلامية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت وزارة السياحة والآثار، مسجد سارية الجبل، المعروف بمسجد سليمان باشا الخادم، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

جاء ذلك في حضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد أعمال ترميم وتطوير للمسجد.

وأضاف الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه توجد صيانة شبه دورية للمسجد والآثار الإسلامية.

وأوضح وزيري أن الصيانة الدورية تكون موجودة بشكل مستمر، حتى لو كانت في بعض الأوقات ليست تابعة للآثار؛ ولكنه روتين يتم بشكل دائم.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن تكلفة ترميم المسجد وصلت إلى ٥ ملايين جنيه، خلال ٥ سنوات، موضحاً أنه أول مسجد ينشأ في مصر على الطراز العثماني.

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير عام ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة الكبرى، إلى أن ترميم المسجد تضمن إزالة طبقة الملاط الموجودة على جدرانه.

وأشار عبد العزيز إلى أن أعمال الترميم شملت متابعة أعمال القباب الموجودة بالسارية، ومعالجة المصبعات النحاسية، لافتًا إلى أن المسجد يتميز برونقه وصغر حجمه.