الحرارة 39.. الأرصاد تعلن استقرار الطقس و3 ظواهر جوية متوقعة

روتين دائم.. "الأعلى للآثار": صيانة دورية للمساجد والآثار الإسلامية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه الأحوال الجوية مستقرة بداية من اليوم، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أن هذا المنخفض يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس في فترة الصباح؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع زيادة الإشعاع الشمس؛ وبالتالي تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يوجد نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

وتسجل الحرارة على القاهرة 33 و34 درجة حتى نهاية الأسبوع، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ38 و39 درجة.

وأكدت أن الظواهر الجوية الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية والتي تتواجد في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.​