حشود من أهالي بني سويف في انتظار وصول السيسي للمحافظة
كتب- محمد سامي:
احتشد عدد كبير من أهالي بني سويف في انتظار زيارة الرئيس السيسي لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.
ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس ويفتتح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.
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