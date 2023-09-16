زيادة الأحمال أبرزها.. 3 حالات يجب إبلاغ شركات الكهرباء عنها

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، خطوات يجب على المواطنين إبلاغ شركات الكهرباء عنها في حال حدوثها.

ويستعرض "مصراوي" حالات يجب إبلاغ المواطنين شركات الكهرباء عنها؛ في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خلال السطور التالية..

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك حالات يستلزم فيها قيام المواطنين بإبلاغ شركات الكهرباء عنها؛ وهي:

1- حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.

2- حالة حدوث عطل أو ماس في العداد الكهربائي.

3- حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

وأعلن الجهاز الخطوات التي يمكن من خلالها للمواطنين معرفة سلامة عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني المركب داخل منازلهم؛ من خلال ما يلي:

1- يتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

2- يجب غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.

3- يتم تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.