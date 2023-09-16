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افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه -صور

11:42 ص السبت 16 سبتمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
  • عرض 11 صورة
    افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه
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كتب- محمد أبو بكر:​
تصوير- هاني رجب:


افتتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، مسجد سارية الجبل المعروف باسم مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

حضر الافتتاح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وذلك بعد أعمال ترميم وتطوير للمسجد.

ومسجد سارية الجبل هو أقدم وأول مسجد عثماني ويعرف أيضًا باسم مسجد سليمان باشا الخادم.

وتمّ إنشاء المسجد على أنقاض مسجد مخرب، تم بناؤه من قبل أن تٌبنى القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل.

وسمي بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويطلق عليه أيضًا مسجد سليمان باشا الخادم، نسبة إلى مؤسسه.

أما عن مأذنة مسجد سارية الجبل فهي تمثل القمة العثمانية المدببة وهي أول مثال للمأذنة العثمانية.​

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قلعة صلاح الدين مسجد سارية الجبل وزارة السياحة والآثار أحمد عيسى

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