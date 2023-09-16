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اختيار مهندسة بالكهرباء للفوز بجائزة التميز في الممارسة العملية للمهندسات

06:00 ص السبت 16 سبتمبر 2023

المهندسة صباح مشالي

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كتب- محمد صلاح:
أعلن اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية FAEO، منح المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء جائزة التميز في الممارسة العملية للمهندسات لعام 2023، ومن المقرر أن يتم التكريم يوم 27 سبتمبر2023 في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

يذكر أنه من شهر مايو 2023 اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنصب رئيس للمنظمة لمدة 3 سنوات.

كما سبق أن تم اختيارها في عام 2018 ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري، ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، كما تم اختيارها أيضا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) بباريس.

سوق مصراوى

المهندسة صباح مشالي الممارسة العملية للمهندسات جائزة التميز

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