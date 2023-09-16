كيفية تنشيط السياحة الصينية بعد الوصول لـ 300 ألف سائح؟.. "خبير" يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إن السياحة الصينية عندما افتتحت خطوط الطيران الجديدة، يوجد شركات مصرية مشاركة لها، ووجود هذا النوع له مؤشر جيد في الحصول على عوائد قوية.

أضاف "هزاع" لـ "مصراوي"، أن عدد السائحين له أهمية كبيرة في تنشيط نوع محدد من السياحة،إذ وصل إلى مصر 300 مليون سائح صيني خلال العام، وهو عدد ليس كبيرًا.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه حال الوصول لنصف مليون سائح صيني سيكون رقماً مميزًا، خاصة مع ارتفاع نسب إنفاقهم.

وأشار إلى أنه، للوصول إلى تلك الأرقام الكبيرة، يجب وجود تبادل تجاري كبير وطيران اقتصادي، خاصة وأن المسافة بين الصين ومصر كبيرة، ما يشير إلى ضرورة وجود طيران اقتصادي أو منخفض التكاليف، ومعرفة الإجازات الصينية لأنها تختلف عن المصرية وتخصيص برامج سياحية محددة حسب موعدها.

ولفت إلى أهمية إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية؛ لتشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، والقيام بدراسة جدوي للمشاريع كاملة ونسب الربح وكل التفاصيل المتعلقة بها، وإعطاء قروض بفائدة قليلة.

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