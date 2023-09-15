الإعصار "دانيال".. خبير دولي يكشف أسباب انهيار السدود في ليبيا



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن أبو النجا، الخبير الدولي في الأمن المائي بجامعة كولن الإلمانية، إن ما حدث في ليبيا ليس بعيدًا عن دول العالم وتعتبر انهيار السدود مشكلة خطيرة تهدد العديد من المناطق حول العالم، موضحًا أنه يجب فهم الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذه الظاهرة والبحث في الحلول لمنعها والحفاظ على سلامة المجتمعات المجاورة.

وأضاف "أبو النجا"، لمصراوي، أن الفيضانات التي تضربت المدن والقرى تعتبر الأعنف، من حيث تكوين الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج والعواصف الاستوائية من بين الأسباب الرئيسية لانهيار السدود؛ حيث ترتفع مستويات المياه بشكل مفاجئ وقد يتجاوز تدفق المياه القدرة التصميمية للسد والتي تنتهى بإنهياره وحصد الأروح وتدمير الممتلكات.

ونوه إلى أن السبب الأول فى تعقيد الكارثة وتحولها إلى منطقة منكوبة هي "التصميم القديم" لسد مدينة "درنة"، حيث أن بعض السدود فى دولة ليبيا الشقيقة قد تم تصميمها قبل عقود،مما يعني عدم قدرتها وعدم جاهزيتها لمواجهة التحديات المناخية الحالية.

وأضاف الخبير الدولي، أن التغيرات في نمط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يجعل من الضروري تحديث التصاميم والاستعانة بإنظمة الرصد المبكر، وعدم الصيانة الدورية لهذه السدود، يُمكن أن يؤدي الأهمال إلى تراكم التآكل والتشققات دون اكتشافها مبكرًا، مما يضعف هياكل السد.

وأشار أبو النجا، إلى أن السدود القديمة غير قادرة على بناء المرونة المناخية، حيث يجب أن يتم تصميم السدود بمرونة تكفي لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، مثل زيادة الأمطار والفيضانات الناتجة عنها؛ مضيفًا أن انهيار السدود يشكل تهديدًا جديًا للمجتمعات والبيئة، ويجب على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه.

وكانت قد تعرضت عدد من الدول لإعصار يسمى " دانيال" الذي ضرب اليونان وتركيا وليبيا وغرب مصر، إلا أن مدينة درنة كانت الأكثر تضررًا.