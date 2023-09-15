"اياتا": إزدياد الطلب على الشحن الجوي خلال يوليو الماضي



كتب- محمد عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو الماضي، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير. وكان الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق ، ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسنًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة ، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا": بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي وبالنظر إلى أننا كنا أقل بنسبة 3.4% من مستويات 2022 في يونيو، فإننا نعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير الماضي إنما كيف سيتطور هذا الاتجاه في العالم، فعلينا المراقبة بعناية في الأشهر المقبلة، فالعديد من المحركات الأساسية للطلب على الشحن الجوي، مثل أحجام التجارة وطلبات التصدير لا تزال ضعيفة أو آخذة في التدهور ، وهناك مخاوف متزايدة بشأن تطور الاقتصاد الصيني ، وفي الوقت نفسه نشهد أوقات تسليم أقصر وهو عادة علامة على زيادة النشاط الاقتصادي لكن وسط هذه الإشارات المتضاربة ، فإن تعزيز الطلب يمنحنا سبباً وجيهاً للتفاؤل الحذر.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو الماضي ، حيث يعد تحسنًا عن أداء الشهر السابق (0.6%)، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.

وحققت شركات الطيران الافريقية أعلى أداء في يوليو الماضي ، مع زيادة بلغت 2.9% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022. حيث شهدت الطرق بين أفريقيا وآسيا نموًا كبيرًا في الطلب على الشحن (10.3%)، وكانت السعة أعلى بنسبة 11.0% عن مستويات يوليو 2022.

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 2.7% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. ويعتبر هذا تحسنا كبيرا في الأداء مقارنة بشهر يونيو (-3.3%)، حيث استفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في ثلاثة ممرات تجارية رئيسية: أوروبا-آسيا (معدل نمو سنوي بنسبة 3.2%)، والشرق الأوسط-آسيا (ارتفع من 1.8% في يونيو إلى 6.6% في يوليو)، وأفريقيا-آسيا (نمو من 1.8% في يونيو إلى 6.6% في يوليو). العودة إلى نمو مزدوج الرقم بنسبة 10.3% على أساس سنوي من -4.8% في يونيو. وكان أداء الممر التجاري داخل آسيا أفضل بكثير في شهر يوليو، مع انخفاض سنوي في عدد المسافرين عبر الطرق التقليدية الدولية بنسبة 7.5% مقارنة بالانخفاضات المكونة من رقمين المسجلة منذ سبتمبر 2022. وزادت السعة المتاحة في المنطقة بنسبة 26.0% مقارنة بشهر يوليو 2022.



وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف أداء بين جميع المناطق، مع انخفاض بنسبة 5.2% في أحجام الشحن في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي سجلت فيه المنطقة أضعف أداء ، لكن سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر يونيو (-5.9%)، وشهد الطريق عبر المحيط الأطلسي بين أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 4.3% في يوليو، وهو ما يقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، فيما زادت السعة بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو 2022.



وسجلت شركات الطيران الأوروبية تراجعاً بنسبة 1.5% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 ، إلا أنه يعد بمثابة تحسن في الأداء مقارنة بشهر يونيو (-3.2%) وتأثرت أحجام التداول بالأداء المذكور أعلاه بين أوروبا وأمريكا الشمالية والانكماشات في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا (-1.2%) والأسواق داخل أوروبا (-5.1%)، وزادت السعة بنسبة 5.3% في يوليو 2023 مقارنة بيوليو 2022.