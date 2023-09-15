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دوره عظيم في خدمة المحتاجين.. أندريه زكي ينعي شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة

08:52 م الجمعة 15 سبتمبر 2023

القس أندريه زكي

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كتب- إسلام لطفي:
نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصرَ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم سعيد، شيخَ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بقصر الدوبارة، ورئيسَ قسمِ الجراحةِ الأسبق بالقصر العيني، الذي رحلَ عن عالمِنا صباحَ اليومِ الجمعة.

وقال رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ: "بمزيدٍ من الحزنِ، نودِّعُ الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم، الذي رحلَ عن عالمِنا بعدَ عطاءٍ فكريٍّ مميَّزٍ، وخدمةٍ روحيٍّة عظيمةٍ، والذي كانَ لهُ دورٌ كبيرٌ في خدمةِ المحتاجينَ بروحٍ مصريَّةٍ مخلصةٍ".

وتقدَّم الدكتور القس أندريه زكي، بخالصِ العزاءِ لجميعِ أفرادِ الأسرةِ وشعبِ كنيسةِ قصر الدوبارة وجميعِ محبِّيه.

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أندريه زكي الطائفةِ الإنجيليَّةِ قصر الدوبارة

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