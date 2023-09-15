حدث في 8 ساعات| شكاوى من زيادة انقطاع الكهرباء.. ومصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات لليبيا

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وجود شكاوى من زيادة انقطاع الكهرباء لساعتين، كما شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك (2023).

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المشترك "النجم الساطع 2023"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك (2023). اضغط للتفاصيل

شكاوى من زيادة انقطاع الكهرباء لساعتين.. ومصدر يكشف السبب

شكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال. اضغط للتفاصيل

بعد حظره بالمدارس.. ماذا قال مفتي الجمهورية عن حكم ارتداء النقاب؟

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء أكدوا أن النقاب ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه. اضغط للتفاصيل

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبي برا وبحرا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحراً إلى ليبيا.

اضغط للتفاصيل

أسعار تبدأ من 100 جنيه.. التموين: ضخ حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية، بجودة عالية وبتخفيضات تصل لـ 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف. اضغط للتفاصيل