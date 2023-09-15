أسعار تبدأ من 100 جنيه.. التموين: ضخ حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية

كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية، بجودة عالية وبتخفيضات تصل لـ 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، الجمعة، أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، وتم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

فيما أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، وأكد أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً ان مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وأكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً انه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.