لأول مرة.. الاحتفال بعيد النيروز في برلمان نيو ساوث ويلز بأستراليا

كتب- إسلام لطفي:

احتفل المسيحيون بعيد النيروز وبدء السنة القبطية الجديدة ١٧٤٠، في مقر برلمان نيو ساوث ويلز بأستراليا في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وحضر الاحتفال: الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بصحراء سيدني، والأسقف بارثولوميو من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في أستراليا والأب القمص جوشوا تادرس، المندوب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني والسفير محمد خليل، القنصل العام لمصر في سيدني، والنائب ستيفن كامبر، عضو البرلمان، نائبًا عن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، وزعيم المعارضة في برلمان نيو ساوث ويلز النائب مارك سبيكمان، والمصري الأسترالي النائب إدمون عطا الله، عضو البرلمان والسكرتير البرلماني للشرطة ومكافحة الإرهاب، والمؤسس المشارك لأصدقاء مصر البرلمانيين في نيو ساوث ويلز، وبول سدراك، عضو مجلس بايصيد.

وتضمن الاحتفال عدة كلمات وفقرات خاصة بعيد النيروز قدمها أبناء كنائس إيبارشية سيدني.

كما حضر الاحتفال أيضًا ٢٥ نائبًا برلمانيًّا وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس ورموز المجتمع. ومن إيبارشية سيدني حضر عدد من الآباء الكهنة، وأعضاء مجلس أمناء الإيبارشية، ومجلس التعليم، والكليات القبطية.